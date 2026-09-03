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Exposition de peintures et de dessins – Françoise Donis Galerie du 10 Die

mardi 27 octobre 2026 · Galerie du 10 · Die

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Galerie du 10
Adresse
34 rue Camille Buffardel
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Exposition de peintures et de dessins – Françoise Donis

Galerie du 10 34 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-27

« Expressions par-ci, par-là » vernissagemardi 27 octobre à partir de 18h.
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Galerie du 10 34 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71  o.touillier@posteo.net

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English :

« Expressions Here and There » opening reception on Tuesday, October 27, starting at 6 p.m.

L’événement Exposition de peintures et de dessins – Françoise Donis Die a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays Diois

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