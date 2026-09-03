Exposition de peintures et de dessins – Françoise Donis Galerie du 10 Die
mardi 27 octobre 2026 · Galerie du 10 · Die
Informations pratiques
Die
Exposition de peintures et de dessins – Françoise Donis
Galerie du 10 34 rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-27
« Expressions par-ci, par-là » vernissagemardi 27 octobre à partir de 18h.
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Galerie du 10 34 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71 o.touillier@posteo.net
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English :
« Expressions Here and There » opening reception on Tuesday, October 27, starting at 6 p.m.
L’événement Exposition de peintures et de dessins – Françoise Donis Die a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
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