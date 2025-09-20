Exposition de peintures et de mosaïques Salle du château Clermont-Dessous

Exposition de peintures et de mosaïques 20 et 21 septembre Salle du château Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La grande porte de la salle du château s’ouvrira exceptionnellement à l’occasion de ce week-end du patrimione pour accueillir une exposition de peinture « Ambiances urbaines » dont l’auteur, Christine Le Meur est une artiste locale.

Julien Cruvelier, habitant de la commune de Clermont-Dessous, nous fera également le plaisir d’exposer des mosaïques, ses créations.

Vous pourrez également vous procurer un recueil d’anecdotes réalisé par l’association organisatrice de ces journées, « le Club des 5 Villages ».

Salle du château Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 85 05 16 59 La salle du château se situe sur l’esplanade derrière l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Caroline Malbec Ambit