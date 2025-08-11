Exposition de peintures et de photographies l’Art à travers l’Eau de Viktorika Art et George Rouge Quai Ganteaume La Ciotat

Exposition de peintures et de photographies l’Art à travers l’Eau de Viktorika Art et George Rouge

Du 11/08 au 17/08/2025 tous les jours de 15h à 20h.

Vernissage de l’exposition le mardi 12 août à 18h. Quai Ganteaume Galerie du Port La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’eau comme muse, la mer comme pinceau.

Deux artistes venus d’Ukraine se rencontrent à La Ciotat pour une exposition où l’eau devient un langage, un souffle, une mémoire fluide.

L’une capte ses reflets insaisissables, l’autre en saisit les paysages baignés de lumière. Ensemble, ils nous invitent à une traversée poétique — une immersion dans la beauté mouvante du monde.



Viktorika Art, photographe de l’abstraction, présente une série envoûtante intitulée Ce que dessine la mer. Ici, la mer n’est plus seulement un sujet elle devient elle-même artiste. À travers l’objectif sensible de Viktorika, chaque vague, chaque souffle du vent, chaque éclat du soleil compose une œuvre unique et éphémère. Les reflets se muent en tableaux abstraits, en mouvements de lumière pure, capturés dans l’instant avec une rare délicatesse. Ces photographies nous rappellent que la mer est une force vivante, libre et créatrice — une source d’inspiration, mais aussi une voix silencieuse que l’art révèle.



Aux côtés de ces images, l’aquarelliste George Rouge présente une série d’œuvres inspirées du littoral méditerranéen. Dans ses paysages lumineux, on retrouve la douceur de notre région, saisie avec justesse et émotion. Ses aquarelles dialoguent en douceur avec les œuvres de Viktorika, comme une réponse paisible aux murmures de la mer.



L’exposition L’Art à travers l’Eau est une invitation à voir autrement, à ressentir plus profondément. Une célébration de l’eau, de la lumière et du regard artistique. .

Quai Ganteaume Galerie du Port La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

Water as muse, the sea as brush.

Two artists from Ukraine meet in La Ciotat for an exhibition where water becomes a language, a breath, a fluid memory.

German :

Wasser als Muse, das Meer als Pinsel.

Zwei Künstler aus der Ukraine treffen sich in La Ciotat zu einer Ausstellung, in der Wasser zu einer Sprache, einem Atemzug, einer fließenden Erinnerung wird.

Italiano :

L’acqua come musa, il mare come pennello.

Due artisti provenienti dall’Ucraina si incontrano a La Ciotat per una mostra in cui l’acqua diventa un linguaggio, un soffio, una memoria fluida.

Espanol :

El agua como musa, el mar como pincel.

Dos artistas procedentes de Ucrania se reúnen en La Ciotat para una exposición en la que el agua se convierte en lenguaje, en aliento, en memoria fluida.

