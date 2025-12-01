Exposition de peintures et de photos Place de la Mairie Chamberet

Exposition de peintures et de photos

Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet Corrèze

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-05

2025-12-01 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-08 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-17

Venez découvrir l’exposition de peintures et photos de Messieurs Michel Chalard (Photographe) et Serge Vigne (Graphiste).

Lundi 9h30-12h

Mercredi 09h30-12h et 14h-17h30

Vendredi 14h-17h30 .

Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00

