Exposition de peintures et de sculptures Arts Trocs et Passions Salle des Clercs Valence

Exposition de peintures et de sculptures Arts Trocs et Passions

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Lions Club Valence Deux Rives organise une exposition dédiée aux artistes plasticiens, au profit de du cancer infantile. Elle est ouverte à une quinzaine d’artistes mêlant toiles et sculptures de styles et de personnalités diverses.

.

Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 67 71 56 lionsclubvalence2rives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lions Club Valence Deux Rives is organizing an exhibition dedicated to visual artists, in aid of childhood cancer. The exhibition is open to some fifteen artists, combining paintings and sculptures in a variety of styles and personalities.

L’événement Exposition de peintures et de sculptures Arts Trocs et Passions Valence a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme