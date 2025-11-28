Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR Salle des Isles Basses Ornans

Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR

L’association PSOR (Peintres et Sculpteurs d’Ornans et sa région) vous propose une exposition de peintures et de sculptures des membres qui la constituent.

Cette exposition aura lieu en même temps que le marché de noël, du 28 au 30 novembre de 10h à 18h30 à la salle des Isles Basses (15 place Courbet).

A cette occasion, une tombola sera organisée au profit de l’hôpital d’Ornans. .

