Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR Salle des Isles Basses Ornans
Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR Salle des Isles Basses Ornans vendredi 28 novembre 2025.
Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR
Salle des Isles Basses 15 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-28
L’association PSOR (Peintres et Sculpteurs d’Ornans et sa région) vous propose une exposition de peintures et de sculptures des membres qui la constituent.
Cette exposition aura lieu en même temps que le marché de noël, du 28 au 30 novembre de 10h à 18h30 à la salle des Isles Basses (15 place Courbet).
A cette occasion, une tombola sera organisée au profit de l’hôpital d’Ornans. .
Salle des Isles Basses 15 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 45 40 44 michel.faillenet@outlook.com
English : Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR
German : Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de peintures et de sculptures de l’association PSOR Ornans a été mis à jour le 2025-10-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON