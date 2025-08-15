EXPOSITION DE PEINTURES ET DESSINS Place Marie Ravenel (ancien Office de Tourisme) Fermanville

Place Marie Ravenel (ancien Office de Tourisme) 18 Village La Vallée des Moulins Fermanville Manche

Originaires de Basse Normandie, Nicole et Claude aiment partager leurs souvenirs des lieux qui les sensibilisent depuis de nombreuses années. Le littoral côtier et les paysages emblématiques du Cotentin leurs offrent la richesse des couleurs et la diversité des thèmes, afin de restituer lumières, ambiances et ainsi transmettre leurs émotions. .

Place Marie Ravenel (ancien Office de Tourisme) 18 Village La Vallée des Moulins Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 03 55 33 66 nccouleursetreliefs@gmail.com

