Exposition de peintures et dessins Salle des fêtes Plancoët vendredi 14 août 2026.

Plancoët

Exposition de peintures et dessins

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Artefact cramoisi et ses dessins de vanités et son cabinet de curiosités

François Dubois et sa peinture à l’huile et aquarelle

Joëlle Trouvé et ses œuvres à partir de pastel et d’huile. .

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70

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English :

L’événement Exposition de peintures et dessins Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme