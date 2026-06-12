Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de peintures et dessins Salle des fêtes Plancoët

Exposition de peintures et dessins Salle des fêtes Plancoët vendredi 14 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue du Général de Gaulle

Ville : 22130 Plancoët

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plancoët

Exposition de peintures et dessins

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Artefact cramoisi et ses dessins de vanités et son cabinet de curiosités
François Dubois et sa peinture à l’huile et aquarelle
Joëlle Trouvé et ses œuvres à partir de pastel et d’huile.   .

Salle des fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de peintures et dessins Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Plancoët (Côtes-d'Armor)