Exposition de peintures et dessins Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Place de l'Abbé de Saint-Pierre Passerelle des Arts Saint-Pierre-Église Manche

Vendredi 2025-07-15 10:00:00

2025-07-21 13:00:00

2025-07-15

Nicole et Claude exposeront leurs peintures sur toiles, aquarelles et dessins à l’encre de chine. La Basse-Normandie est leur source d’inspirations tant dans les paysages que dans le patrimoine bâti. Ils seront heureux de présenter leurs réalisations lors de cette exposition.

Nicole et Claude exposeront leurs peintures sur toiles, aquarelles et dessins à l’encre de chine. La Basse-Normandie est leur source d’inspirations tant dans les paysages que dans le patrimoine bâti. Ils seront heureux de présenter leurs réalisations lors de cette exposition.

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Passerelle des Arts Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 03 55 33 66 nccouleursetreliefs@gmail.com

English : Exposition de peintures et dessins

Nicole and Claude will be exhibiting their paintings on canvas, watercolors and Indian ink drawings. Lower Normandy is their source of inspiration, both in terms of landscapes and built heritage. They will be delighted to present their work at this exhibition.

Passerelle des Arts

German :

Nicole und Claude stellen ihre Gemälde auf Leinwand, Aquarelle und Tuschezeichnungen aus. Die Basse-Normandie ist ihre Inspirationsquelle sowohl für die Landschaft als auch für das bauliche Erbe. Sie freuen sich darauf, ihre Werke bei dieser Ausstellung zu präsentieren.

Passerelle des Arts.

Italiano :

Nicole e Claude esporranno i loro dipinti su tela, acquerelli e disegni a china. La Bassa Normandia è la loro fonte di ispirazione, sia in termini di paesaggi che di patrimonio edilizio. Saranno lieti di esporre le loro opere in questa mostra.

Passerella delle Arti.

Espanol :

Nicole y Claude expondrán sus pinturas sobre lienzo, acuarelas y dibujos a tinta china. La Baja Normandía es su fuente de inspiración, tanto por sus paisajes como por su patrimonio arquitectónico. Estarán encantados de presentar sus obras en esta exposición.

Pasarela de las Artes.

