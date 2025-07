Exposition de peintures et pastels Peyrusse-le-Roc

Exposition de peintures et pastels Peyrusse-le-Roc vendredi 15 août 2025.

Exposition de peintures et pastels

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Exposition de peintures et pastels art d’ici et d’ailleurs, place des Treize Vents de 10 h 00 à 18 h 00. Entrée libre.

.

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Exhibition of paintings and pastels from here and elsewhere, Place des Treize Vents from 10:00 am to 6:00 pm. Free admission.

German :

Ausstellung von Malerei und Pastellkunst von hier und anderswo, Place des Treize Vents von 10.00 bis 18.00 Uhr. Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra di dipinti e pastelli da qui e altrove, Place des Treize Vents dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero.

Espanol :

Exposición de pinturas y pasteles de aquí y de otros lugares, Place des Treize Vents de 10.00 a 18.00 h. Entrada gratuita.

L’événement Exposition de peintures et pastels Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2025-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)