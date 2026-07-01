Informations pratiques

Gujan-Mestras

Exposition de peintures et peintures sur porcelaine

Maison des Arts Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-21

Par Valérie Lebraud Jane Sadran & Jean-Paul Jourdan

Horaires 9H00-12H30 ET 14H30-19H00 .

Maison des Arts Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31

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English : Exposition de peintures et peintures sur porcelaine

L’événement Exposition de peintures et peintures sur porcelaine Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Gujan-Mestras