Exposition de peintures et photographies Saumur Art Vision Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Exposition de peintures et photographies Saumur Art Vision

Saint-Hilaire-Saint-Florent Place Jeanne d’Arc Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Un rendez-vous culturel exceptionnel vous est proposé, sous l’impulsion de l’artiste saumurois Michel Siette (Michou Sh).

Le collectif Saumur Art Vision s’installe dans la chapelle de la sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent pour une semaine dédiée à la création et au partage.

Les artistes exposants

Venez découvrir un univers riche mêlant tableaux, dessins, sculptures et photographies d’art à travers les œuvres de Fred Dessine, Zaza en Couleurs, Phybra, Claire Lalous, Nelly Pignolet de Fresnes, Jacky Joyeux, Oksana Chilikina, Michou Sh.

Un cadre historique unique

La salle de la Sénatorerie, lieu chargé d’histoire aux magnifiques pierres de tuffeau, offre une atmosphère si particulière pour accueillir cet événement d’envergure.

Dans ce cadre patrimonial exceptionnel, la rencontre entre les artistes et le public promet d’être un moment fort, placé sous le signe de la créativité et de la diversité.

Venez nombreux partager ce moment culturel unique dans l’un des lieux les plus emblématiques de la belle région saumuroise !

PRECISIONS HORAIRES

Du mercredi 1er au lundi 6 avril 2026 de 10h30 à 19h.

Vernissage le jeudi 3 avril. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Place Jeanne d’Arc Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 57 24 63 michelsh@hotmail.fr

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English :

An exceptional cultural event, led by local artist Michel Siette (Michou Sh).

L’événement Exposition de peintures et photographies Saumur Art Vision Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME