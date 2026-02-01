EXPOSITION DE PEINTURES ET PHOTOS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton

EXPOSITION DE PEINTURES ET PHOTOS

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-03-30 12:30:00

2026-02-27

Découvrez l’exposition du Club Photo, dans le cadre du salon photo de Fronton, et de Chantal Chappert, sculptrice, dans le magnifique cadre du Chateau de Capdeville,

Toute l’année, la Ville de Fronton vous propose des expositions à la Maison des Vins et du Tourisme (Château de Capdeville). .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69

English :

Discover the exhibition of the Club Photo, as part of the Fronton photo fair, and of sculptor Chantal Chappert, in the magnificent setting of the Chateau de Capdeville,

