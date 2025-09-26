EXPOSITION DE PEINTURES ET RELIEFS Auberge de la Forêt Le Gâvre

Auberge de la Forêt 33 La Maillardais Le Gâvre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-05

2025-09-26

Symphonie forestière, œuvres de Jacky Lefèvre, artiste du Mans. Entrée libre.

Auberge de la Forêt 33 La Maillardais Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 92 04 70

English :

Symphonie forestière, works by Le Mans artist Jacky Lefèvre. Free admission.

German :

Waldsymphonie, Werke von Jacky Lefèvre, Künstler aus Le Mans. Freier Eintritt.

Italiano :

Sinfonia della foresta, opere di Jacky Lefèvre, artista di Le Mans. Ingresso libero.

Espanol :

Sinfonía del bosque, obras de Jacky Lefèvre, artista de Le Mans. Entrada gratuita.

