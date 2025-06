Exposition de peintures et sculprtures Salle expo loisirs Hauterives 23 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition de peintures et sculprtures Salle expo loisirs Rue André Malraux Hauterives Drôme

Début : 2025-06-23

fin : 2025-06-29

2025-06-23

Nicole Lavigne avec ses peintures à l’huile sur le thème de l’Afrique et Hervé Buldrini avec ses sculptures en bronze et terre cuite patinée, silhouettes en fil d’acier. Ces deux artistes vous invitent à découvrir leur œuvres !

Salle expo loisirs Rue André Malraux

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10 contact@mairie-hauterives.fr

English :

Nicole Lavigne with her oil paintings on the theme of Africa and Hervé Buldrini with his sculptures in bronze and patinated terracotta, silhouettes in steel wire. Both artists invite you to discover their work!

German :

Nicole Lavigne mit ihren Ölgemälden zum Thema Afrika und Hervé Buldrini mit seinen Skulpturen aus Bronze und patinierter Terrakotta, Silhouetten aus Stahldraht. Diese beiden Künstler laden Sie ein, ihre Werke zu entdecken!

Italiano :

Nicole Lavigne con i suoi dipinti a olio sul tema dell’Africa e Hervé Buldrini con le sue sculture in bronzo e terracotta patinata, sagome in filo d’acciaio. Questi due artisti vi invitano a scoprire le loro opere!

Espanol :

Nicole Lavigne con sus óleos sobre el tema de África y Hervé Buldrini con sus esculturas en bronce y terracota patinada, siluetas en alambre de acero. Estos dos artistas le invitan a descubrir su obra

