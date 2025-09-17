Exposition de peintures et sculptures Adeline Weber Guibal Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Exposition de peintures et sculptures Adeline Weber Guibal

Du 17/09 au 29/09/2025 du lundi au samedi.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.

Vernissage samedi 20 septembre à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-09-17

fin : 2025-09-29

2025-09-17

L’artiste peintre et sculptrice, Adeline Weber Guibal, vous invite à découvrir ses œuvres, au musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux !

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

English :

Painter and sculptor Adeline Weber Guibal invites you to discover her work at the Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there!

German :

Die Malerin und Bildhauerin Adeline Weber Guibal lädt Sie ein, ihre Werke im Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud während der Öffnungszeiten zu besichtigen.

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

La pittrice e scultrice Adeline Weber Guibal vi invita a scoprire le sue opere al Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud, durante gli orari di apertura.

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Espanol :

La pintora y escultora Adeline Weber Guibal le invita a descubrir su obra en el Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud, en horario de apertura.

¡Le esperamos!

