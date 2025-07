Exposition de peintures et sculptures Galerie Les Amis des Arts Aix-en-Provence

Du 29/08 au 11/09/2025 tous les jours de 10h à 19h. Galerie Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Poupée Caussin-Bellon expose 40 tableaux au Tadelackt que l’on peut caresser .Cette artiste exposée dans de nombreux musées Japon,Chine,Italie etc. exécute du figuratif ou de l’abstraction en marbre reconstitué.Philippe Lonzi sculpteur de l’acier aérien.

Seule artiste au monde à travailler des tableaux en tadelackt (chaux, marbre et pierre pilés). De nombreux textes écrits par Poupée Caussin-Bellon sont ses sources d’inspiration pour ses tableaux abstraits ainsi que ses scènes d’ambiance et ses paysages éthérés .Sa technique est maintenant reconnue dans le monde entier et ses tableaux qui demandent des dizaine d’heures de polissage au galet de rivière sont très appréciés pour leur brillance et leur originalité .Artiste rare à ne pas rater !Ainsi que le sculpteur avec lequel elle expose dans la Galerie de Cezanne à Aix en Provence Philippe Lonzi qui travaille avec des tôles d’acier pour réaliser des sculptures contemporaines d’un design remarquable, d’une grande pureté avec un équilibre et une originalité surprenante qui fascinera le spectateur.



Vernissages les 30 aout et 6 septembre à 18h. .

Galerie Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 36 81 81 calcaubel@hotmail.fr

English :

Poupée Caussin-Bellon exhibits 40 paintings in Tadelackt that you can caress.this artist, who has exhibited in numerous museums in Japan, China, Italy, etc., creates figurative or abstract works in reconstituted marble.Philippe Lonzi, sculptor of aerial steel.

German :

Poupée Caussin-Bellon stellt 40 Bilder in Tadelackt aus, die man streicheln kann. Diese Künstlerin, die in zahlreichen Museen in Japan, China, Italien usw. ausgestellt wurde, führt figurative oder abstrakte Arbeiten in rekonstruiertem Marmor aus. Philippe Lonzi Bildhauer aus luftigem Stahl.

Italiano :

Poupée Caussin-Bellon espone a Tadelackt 40 dipinti che si possono accarezzare.Questo artista, che ha esposto in numerosi musei in Giappone, Cina, Italia, ecc. crea opere figurative o astratte in marmo ricomposto.Philippe Lonzi è uno scultore di acciaio aereo.

Espanol :

Poupée Caussin-Bellon expone en Tadelackt 40 cuadros que se pueden acariciar.Este artista, que ha expuesto en numerosos museos de Japón, China, Italia, etc., crea obras figurativas o abstractas en mármol reconstituido.Philippe Lonzi es un escultor de acero aéreo.

