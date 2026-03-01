Exposition de peintures et sculptures CARTERET Barneville-Carteret

Exposition de peintures et sculptures

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-04-09 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Exposition colorée de 2 artistes professionnels

Ils seront présents et heureux de vous accueillir pour échanger.

Le 28 à 18h ,il y aura une dégustation du Muus, provenant des vignes de Carteret.

Conjugaison de l Art et du Terroir . .

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 83 05 90 14 anneclabaux@gmail.com

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English : Exposition de peintures et sculptures

L’événement Exposition de peintures et sculptures Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cotentin