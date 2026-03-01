Exposition de peintures et sculptures CARTERET Barneville-Carteret

Exposition de peintures et sculptures Avenue des Douits Barneville-Carteret 2026-03-28

Exposition de peintures et sculptures CARTERET Barneville-Carteret samedi 28 mars 2026.

Exposition de peintures et sculptures

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-04-09 13:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Exposition colorée de 2 artistes professionnels
Ils seront présents et heureux de vous accueillir pour échanger.
Le 28 à 18h ,il y aura une dégustation du Muus, provenant des vignes de Carteret.
Conjugaison de l Art et du Terroir .   .

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 83 05 90 14  anneclabaux@gmail.com

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English : Exposition de peintures et sculptures

L’événement Exposition de peintures et sculptures Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cotentin

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