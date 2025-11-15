Exposition de peintures et sculptures Baya Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Exposition de peintures et sculptures Baya

Du 15/01 au 16/02/2026 du lundi au samedi.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.

Vernissage samedi 17 janvier à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-15

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-01-15

Baya, artiste peintre et sculptrice expose ses œuvres au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux.

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

English :

Baya, painter and sculptor, is exhibiting her work at the Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there.

German :

Die Malerin und Bildhauerin Baya stellt ihre Werke im Musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, während der Öffnungszeiten aus.

Sie werden zahlreich erwartet.

Italiano :

Baya, pittrice e scultrice, espone le sue opere al Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, durante gli orari di apertura.

Non vediamo l’ora di vederla lì.

Espanol :

Baya, pintora y escultora, expone sus obras en el Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, en horario de apertura.

Esperamos verla allí.

L’événement Exposition de peintures et sculptures Baya Marignane a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Marignane