Exposition de peintures et sculptures Chapelle Saint Etienne Place Ziem Beaune

Exposition de peintures et sculptures Chapelle Saint Etienne

Place Ziem Chapelle Saint Etienne Beaune Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-04 11:00:00

fin : 2025-09-17 20:00:00

2025-09-04

Découvrez les œuvres de trois artistes les peintres Roselyne Laloge et Robert Hézard, et la sculptrice Nicole Mériot.

Roselyne LALOGE

Peintre, autodidacte, originaire de Franche Comté.

Elle a vécu à Montbéliard de 1968 à 1981, où elle a découvert la peinture de Jules Emile Zing (peintre franc comtois), de Fernier, de Bourgeois, qui lui ont donné l’envie de peindre, et dont les paysages du Haut-Doubs l’ont beaucoup inspirée.

Depuis 1981, elle a une nouvelle source d’inspiration avec les couleurs de la nature bourguignonne.

Peintures à l’huile.

Robert HÉZARD

Après plusieurs années de formation en cours du soir à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dijon entre 1980 et 1990 aux côtés de Yan Pei-Ming il entretient son sens de l’observation et sa pratique du dessin en fréquentant régulièrement un Atelier « Modèles vivants » à Dijon.

Sa peinture n’est pas du tout imaginaire. Il travaille sur ses souvenirs tout en prenant beaucoup de liberté avec le réel.

Nicole MÉRIOT

Passionnée par l’art depuis l’enfance, elle a suivi des cours aux Beaux-Arts (peinture, modèle vivant, sculpture).

En travaillant la terre, elle traduit le mouvement par des lignes épurées en cherchant l’harmonie et le trait juste pour donner vie au sujet.

Puis les pièces sont moulées en plâtre et coulées en bronze, ciselées et patinées dans diverses nuances qui captent la lumière. .

