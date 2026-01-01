Exposition de peintures et sculptures d’ALMANTO Le Mans

Exposition de peintures et sculptures d’ALMANTO Le Mans samedi 17 janvier 2026.

Exposition de peintures et sculptures d’ALMANTO

59 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-01-17

Exposition des peintures et sculptures de ALMANTO
Vernissage en présence de l’artiste, et ouvert à tous, le samedi 17 Février de 18 à 20h   .

59 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   0648945221

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings and sculptures by ALMANTO

L’événement Exposition de peintures et sculptures d’ALMANTO Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72