Exposition de peintures et sculptures d’ALMANTO

59 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-01-17

Exposition des peintures et sculptures de ALMANTO

Vernissage en présence de l’artiste, et ouvert à tous, le samedi 17 Février de 18 à 20h .

59 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0648945221

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings and sculptures by ALMANTO

L’événement Exposition de peintures et sculptures d’ALMANTO Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72