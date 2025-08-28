Exposition de peintures et sculptures de Prisca Laperriére et Corinne Baty Galerie Barissardo La Ciotat

Exposition de peintures et sculptures de Prisca Laperriére et Corinne Baty

Du 28/08 au 10/09/2025 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 14h et de 16h à 19h.

Rencontre avec les artistes le vendredi 29 août. Galerie Barissardo 7 Rue Canolle La Ciotat Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exposition mêlant les peintures vibrantes de Prisca Laperrière et les sculptures sensibles de Corinne Baty, à la galerie Barissardo à La Ciotat un dialogue harmonieux entre couleurs, textures et formes, à découvrir sans modération.

Prisca Laperriére

Le travail d’artiste de Prisca s’articule essentiellement autour de la représentation du corps féminin, ou de fragments de corps non pas dans une quête du beau, mais du vrai. Oser montrer le corps tel qu’il est. Chaque toile devient un champ d’expérimentation, une quête de vérité, un lieu où se mêlent matière, émotion et instinct.



Corinne Baty

Corinne Baty vit et travaille dans le sud de la France.

Elle modèle la terre pour donner vie à des personnages pétris de sensibilité. Une recherche de sincérité.

L’univers de l’artiste est empli de ce qui fait son existence, son observation du genre humain, la sensibilité qu’elle y perçoit, la poésie qu’elle rencontre en chaque chose et surtout les imperfections. Car loin de rechercher un esthétisme idéal qui ne suscite aucune émotion en elle, Corinne Baty capte la vie telle qu’elle la ressent, avec ses fausses notes. .

Galerie Barissardo 7 Rue Canolle La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 29 99 41 galeriebarissardo@outlook.fr

English :

Discover the exhibition combining Prisca Laperrière’s vibrant paintings and Corinne Baty’s sensitive sculptures at the Barissardo Gallery in La Ciotat: a harmonious dialogue between colours, textures and shapes, to be enjoyed without moderation.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung, die die lebendigen Gemälde von Prisca Laperrière und die sensiblen Skulpturen von Corinne Baty in der Galerie Barissardo in La Ciotat vereint: ein harmonischer Dialog zwischen Farben, Texturen und Formen, den Sie ohne Einschränkung genießen können.

Italiano :

Scoprite la mostra che unisce i vivaci dipinti di Prisca Laperrière e le delicate sculture di Corinne Baty alla galleria Barissardo di La Ciotat: un armonioso dialogo tra colori, texture e forme, da scoprire senza moderazione.

Espanol :

Descubra la exposición que combina las vibrantes pinturas de Prisca Laperrière y las delicadas esculturas de Corinne Baty en la galería Barissardo de La Ciotat: un armonioso diálogo entre colores, texturas y formas que podrá disfrutar sin moderación.

