Exposition de peintures et sculptures des frères Joneau Châtillon-sur-Loire

Exposition de peintures et sculptures des frères Joneau

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Châtillon-sur-Loire met à l’honneur le travail de Christophe et Claude Joneau avec une exposition qui réunit peinture et sculpture du 10 janvier au 7 février à l’Espace culturel. Les visiteurs pourront découvrir l’univers complémentaire des deux artistes d’un côté, des sculptures aux formes douces et épurées, jouant sur la posture et la matière ; de l’autre, des peintures qui captent scènes de vie, lumières et couleurs avec une grande sensibilité. Cette rencontre artistique offre un regard varié sur la création contemporaine locale, tout en révélant la singularité de chaque pratique. L’exposition est accessible du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h, invitant chacun à prendre le temps d’explorer ces œuvres en dialogue. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Châtillon-sur-Loire hosts an exhibition by Christophe and Claude Joneau: one painter, two sculptors. From January 10 to February 7 at the Espace culturel, discover their works, which combine living painting and sculpted forms. Open Tuesday to Saturday, 10am to 12pm and 2pm to 5pm.

