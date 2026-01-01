EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Début : 2026-01-16 14:30:00
fin : 2026-02-26 18:00:00
2026-01-16
Découvrez l’exposition du collectif de l’atelier de sculpteurs de l’a G’art et des peintures Christianne Barro, Kokomis & Moern.
Elle sera visible dans le magnifique cadre du Chateau de Capdeville,
Toute l’année, la Ville de Fronton vous propose des expositions à la Maison des Vins et du Tourisme (Château de Capdeville). .
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69
English :
Discover the exhibition by the a G’art sculptors’ collective and paintings by Christianne Barro, Kokomis & Moern.
It will be on view in the magnificent setting of the Chateau de Capdeville,
