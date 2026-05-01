Exposition de peintures et sculptures Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain

Exposition de peintures et sculptures

Quai Baron Gérard Galerie du Quai Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition de peintures et sculptures à Port en Bessin Huppain, du 23 au 25 mai, galerie du quai Quai Baron Gérard, de 10 h à 19 h.

Exposition de peintures et sculptures à Port en Bessin Huppain, du 23 au 25 mai, galerie du quai Quai Baron Gérard, de 10 h à 19 h. .

Quai Baron Gérard Galerie du Quai Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 7 49 22 39 75 mygiorenault@gmail.com

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English : Exposition de peintures et sculptures

Exhibition of paintings and sculptures in Port en Bessin Huppain, from 23 to 25 May, galerie du quai Quai Baron Gérard, 10 am to 7 pm.

L’événement Exposition de peintures et sculptures Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bayeux Intercom