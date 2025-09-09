Exposition de peintures Forge des Mers de Jean-François Hérelle Maison de la Construction Navale La Ciotat

Exposition de peintures Forge des Mers de Jean-François Hérelle Maison de la Construction Navale La Ciotat mardi 9 septembre 2025.

Exposition de peintures Forge des Mers de Jean-François Hérelle

Du 09/09 au 31/10/2025 le lundi et samedi de 10h30 à 18h. Le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h. Maison de la Construction Navale 46 quai François Mitterrand prolongé La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-09

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-09

Découvrez l’exposition Forge des Mers à la Maison de la Construction Navale de La Ciotat. L’artiste Jean-François Hérelle y présente ses œuvres inspirées par l’univers maritime, mêlant force et poésie, pour un voyage artistique.

Jean-François Hérelle est né en 1960. Son enfance a été marquée par les déplacements outremer de ses parents. De cette période, teintée de mélancolie liée à l’éloignement, il a gardé une sensibilité particulière qui nourrit son inspiration. Le dessin a été son refuge et sa pratique assidue l’a conduit à entreprendre des études d’architecture.

Ses voyages lui ont permis d’exercer sur le motif. Les ambiances maritimes nourrissent son inspiration, il y trouve une émotion qui lui donne l’envie de révéler la beauté de formes et de lieux insoupçonnés.



Jean-François Hérelle a toujours été saisi par la beauté monumentale qui se dégage des chantiers navals de La Ciotat, où l’ingéniosité humaine rencontre la puissance des éléments.

Les ports, Les cargos, les ambiances maritimes et industrielles ont toujours inspiré son travail. L’émotion qu’il ressent à chacune de ses visites, lui a donné l’envie de rendre sur ses toiles un peu de l’histoire de ce site au graphisme fort.

Cette exposition Forge des Mers essaie modestement de rendre vivante la mémoire de ce lieu exceptionnel, et se veut un hommage à ceux qui ont participé aux tâches complexes de construction des grands navires, jusqu’à leur spectaculaire mise à l’eau.

Son travail a été mené à partir des documents mis à sa disposition par les archives municipales, et des reportages photographiques de Louis Sciarli, qui fut l’un des principaux acteurs de la mémoire du chantier.

Il vous invite à partager avec lui, quelques souvenirs d’un temps révolu, chargé d’émotion. .

Maison de la Construction Navale 46 quai François Mitterrand prolongé La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 65 23 mcn@mairie-laciotat.fr

English :

Discover the Forge des Mers exhibition at the Maison de la Construction Navale in La Ciotat. Artist Jean-François Hérelle presents his works inspired by the maritime world, combining strength and poetry for an artistic journey.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung Forge des Mers im Maison de la Construction Navale in La Ciotat. Der Künstler Jean-François Hérelle präsentiert dort seine von der Welt des Meeres inspirierten Werke, die Kraft und Poesie vereinen und den Besucher auf eine künstlerische Reise mitnehmen.

Italiano :

Scoprite la mostra Forge des Mers alla Maison de la Construction Navale di La Ciotat. L’artista Jean-François Hérelle presenta le sue opere ispirate al mondo marittimo, che uniscono forza e poesia, per un viaggio artistico.

Espanol :

Descubra la exposición Forge des Mers en la Maison de la Construction Navale de La Ciotat. El artista Jean-François Hérelle presenta allí sus obras inspiradas en el universo marítimo, que combinan fuerza y poesía, para un viaje artístico.

L’événement Exposition de peintures Forge des Mers de Jean-François Hérelle La Ciotat a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de La Ciotat