Exposition de peintures Glanville

Exposition de peintures Glanville jeudi 7 août 2025.

Exposition de peintures

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Glanville Glanville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Huiles- Aquarelles

Pastels

Vente de Bijoux

Tombola Spéciale Restaurants (repas pour 2 personnes)

Vente des tickets sur place

Tirage samedi 16 août à 17h30, lors du vernissage

Peintres:

Christine Varchon

Annie Hasenfratz

Catherine Truchet

Claude Taillis

Marc Degabriel

Pascale Pellerin, créatrice de bijoux

Huiles- Aquarelles

Pastels

Vente de Bijoux

Tombola Spéciale Restaurants (repas pour 2 personnes)

Vente des tickets sur place

Tirage samedi 16 août à 17h30, lors du vernissage

Peintres:

Christine Varchon

Annie Hasenfratz

Catherine Truchet

Claude Taillis

Marc Degabriel

Pascale Pellerin, créatrice de bijoux .

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Glanville Glanville 14950 Calvados Normandie +33 2 31 64 16 63

English : Exposition de peintures

Oils Watercolors

Pastels

Jewelry Sale

Special Restaurant Tombola (meal for 2)

Ticket sales on site

Draw Saturday August 16 at 5:30 pm, during the vernissage

Painters:

Christine Varchon

Annie Hasenfratz

Catherine Truchet

Claude Taillis

Marc Degabriel

Pascale Pellerin, jewelry designer

German : Exposition de peintures

Öl- Aquarelle

Pastelle

Verkauf von Schmuck

Spezielle Tombola für Restaurants (Essen für 2 Personen)

Verkauf der Lose vor Ort

Ziehung am Samstag, den 16. August um 17.30 Uhr während der Vernissage

Malerinnen:

Christine Varchon

Annie Hasenfratz

Catherine Truchet

Claude Taillis

Marc Degabriel

Pascale Pellerin, Schmuckdesignerin

Italiano :

Oli Acquerelli

Pastelli

Vendita di gioielli

Tombola speciale del ristorante (pasto per 2 persone)

Biglietti in vendita sul posto

Sorteggio sabato 16 agosto alle 17.30, durante il vernissage

I pittori

Christine Varchon

Annie Hasenfratz

Catherine Truchet

Claude Taillis

Marc Degabriel

Pascale Pellerin, designer di gioielli

Espanol :

Óleos Acuarelas

Pasteles

Venta de Joyas

Tómbola especial restaurante (comida para 2 personas)

Venta de entradas in situ

Sorteo el sábado 16 de agosto a las 17.30 h, durante el vernissage

Pintores

Christine Varchon

Annie Hasenfratz

Catherine Truchet

Claude Taillis

Marc Degabriel

Pascale Pellerin, diseñadora de joyas

L’événement Exposition de peintures Glanville a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Terre d’Auge Tourisme