Exposition de peintures, gravures et tapisseries de Gisela Leitner Place de l’Église Saint-Jean-Lespinasse 1 juillet 2025 15:00

Exposition de peintures, gravures et tapisseries de Gisela Leitner Place de l’Église Espace Orlando Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

Date(s) :

2025-07-01

L’artiste Gisela Leitner présente ses peintures, gravures et tapisseries à l’Espace Orlando, à deux pas de sa maison. Elle explore un large éventail de techniques et rend hommage à Jean Lurçat, maître de la tapisserie contemporaine. Une exposition sensible et ancrée dans l’histoire du lieu.

Place de l’Église Espace Orlando

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 74 33

English :

Artist Gisela Leitner presents her paintings, prints and tapestries at Espace Orlando, just a stone?s throw from her home. She explores a wide range of techniques and pays tribute to Jean Lurçat, the master of contemporary tapestry. A sensitive exhibition rooted in the history of the site.

German :

Die Künstlerin Gisela Leitner stellt ihre Gemälde, Drucke und Wandteppiche im Espace Orlando aus, das nur wenige Schritte von ihrem Haus entfernt liegt. Sie erkundet ein breites Spektrum an Techniken und ehrt Jean Lurçat, den Meister der zeitgenössischen Tapisserie. Eine sensible und in der Geschichte des Ortes verwurzelte Ausstellung.

Italiano :

L’artista Gisela Leitner presenta i suoi dipinti, le sue stampe e i suoi arazzi all’Espace Orlando, a pochi passi da casa sua. L’artista esplora una vasta gamma di tecniche e rende omaggio a Jean Lurçat, il maestro dell’arazzo contemporaneo. Una mostra sensibile che affonda le sue radici nella storia del luogo.

Espanol :

La artista Gisela Leitner presenta sus pinturas, grabados y tapices en el Espace Orlando, muy cerca de su casa. La artista explora una amplia gama de técnicas y rinde homenaje a Jean Lurçat, el maestro del tapiz contemporáneo. Una exposición sensible y arraigada en la historia del lugar.

