Exposition de peintures Inna BURDIKOVA Hôtel de Ville Vallet

Exposition de peintures Inna BURDIKOVA

Hôtel de Ville 9 Rue François Luneau Vallet Loire-Atlantique

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-16

2025-09-02

Toi qui cherches à plonger dans mes univers, Sois patient, ô visiteur curieux, Reviens bientôt, lorsque l’œuvre sera complète, Et alors, ensemble, nous voyagerons.

L’artiste peintre et dessinatrice d’origine russe, Inna Burdikova, établie à Vallet, présente sa première exposition personnelle intitulée La Beauté des Textures et la Poésie des Fleurs .

lundi 09:00–12:30, 13:30–17:30

mardi 09:00–12:30, 13:30–17:30

mercredi 09:00–12:30, 13:30–17:30

jeudi 09:00–12:30, 13:30–17:30

vendredi 09:00–12:30, 13:30–17:30

samedi 09:00–11:30

dimanche Fermé .

+33 2 40 33 92 00

English :

You who seek to plunge into my worlds, Be patient, O curious visitor, Come back soon, when the work is complete, And then, together, we’ll travel.

German :

Du, der du in meine Welten eintauchen möchtest, sei geduldig, oh neugieriger Besucher, komm bald wieder, wenn das Werk vollständig ist, und dann werden wir gemeinsam reisen.

Italiano :

Tu che cerchi di immergerti nei miei mondi, sii paziente, o visitatore curioso, torna presto, quando il lavoro sarà completato, e allora, insieme, viaggeremo.

Espanol :

Tú que buscas sumergirte en mis mundos, Sé paciente, oh curioso visitante, Vuelve pronto, cuando la obra esté completa, Y entonces, juntos, viajaremos.

