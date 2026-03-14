Exposition de peintures Jean-Paul Gautier Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Exposition de peintures Jean-Paul Gautier

Du 07/04 au 24/04/2026 fermé le lundi, jeudi et dimanche.

Mardi de 16h à 18h

Mercredi 9h/12h et 14h/18h

Vendredi 10h/12h et 16h/18h

Samedi 10h/12h et 14h/16h. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07

Exposition de peintures de Jean-Paul Gautier à la médiathèque de Saint Andiol

Vernissage le samedi 11 avril à 11 heures

Exposition du 7 au 24 avril

Jean-Paul Gautier est un peintre autodidacte dont les thèmes de prédilection sont les paysages et les gens. Analyste, chercheur et humaniste, il puise dans les leçons des grands maitres du passé. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

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English :

Jean-Paul Gautier’s painting exhibition at the Saint Andiol media library

L’événement Exposition de peintures Jean-Paul Gautier Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence