Exposition de peintures La Bazoche-Gouet
samedi 29 août 2026 · La Bazoche-Gouet
Informations pratiques
La Bazoche-Gouet
Exposition de peintures
Médiathèque Madeleine RIFFAUD La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-08-29
Venez admirer les peintures de Gérard Delepierre lors de cette exposition. Un vernissage aura lieu le 5 septembre à 10h30.
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Médiathèque Madeleine RIFFAUD La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 26 29
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English :
Come see Gérard Delepierre’s paintings at this exhibition. The opening reception will take place on September 5 at 10:30 a.m.
L’événement Exposition de peintures La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN