Informations pratiques

La Bazoche-Gouet

Exposition de peintures

Médiathèque Madeleine RIFFAUD La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-08-29

Venez admirer les peintures de Gérard Delepierre lors de cette exposition. Un vernissage aura lieu le 5 septembre à 10h30.

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Médiathèque Madeleine RIFFAUD La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 26 29

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English :

Come see Gérard Delepierre’s paintings at this exhibition. The opening reception will take place on September 5 at 10:30 a.m.

L’événement Exposition de peintures La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN