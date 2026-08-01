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AGENDA · La Bazoche-Gouet

Exposition de peintures La Bazoche-Gouet

samedi 29 août 2026 · La Bazoche-Gouet

Exposition de peintures La Bazoche-Gouet

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
Médiathèque Madeleine RIFFAUD
Ville
28330 La Bazoche-Gouet
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

La Bazoche-Gouet

Exposition de peintures

Médiathèque Madeleine RIFFAUD La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-08-29

Venez admirer les peintures de Gérard Delepierre lors de cette exposition. Un vernissage aura lieu le 5 septembre à 10h30.
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Médiathèque Madeleine RIFFAUD La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 26 29 

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English :

Come see Gérard Delepierre’s paintings at this exhibition. The opening reception will take place on September 5 at 10:30 a.m.

L’événement Exposition de peintures La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN