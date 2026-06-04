Exposition de peintures Place de l’église Lampaul-Guimiliau

Lampaul-Guimiliau

Exposition de peintures

Place de l’église Maison du Patrimoine Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Tableaux de l’artiste Claude Prigent aquarelle et pastel. .

Place de l’église Maison du Patrimoine Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 76 67

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English :

L’événement Exposition de peintures Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX