Exposition de peintures Le Bec-Hellouin

Exposition de peintures Le Bec-Hellouin lundi 18 août 2025.

Exposition de peintures

Salle des fêtes Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-18 10:30:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-18

Découvrez les œuvres de Jean-Claude Busch et de Ghislaine Quavalier.

Salle des fêtes Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 86 40

English : Exposition de peintures

Discover the works of Jean-Claude Busch and Ghislaine Quavalier.

German :

Entdecken Sie die Werke von Jean-Claude Busch und Ghislaine Quavalier.

Italiano :

Scoprite le opere di Jean-Claude Busch e Ghislaine Quavalier.

Espanol :

Descubra las obras de Jean-Claude Busch y Ghislaine Quavalier.

