Exposition de peintures – Le Thil, 31 mai 2025 14:00, Le Thil.

Eure

Exposition de peintures Rue de l’Église Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-01

L’association Sauvegarde et Sites des Monuments du Thil organise une exposition de peintures par les élèves d’Hasan Saygin. Invitée d’honneur Marie-Line Lesueur.

Rue de l’Église

Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com

English : Exposition de peintures

The association Sauvegarde et Sites des Monuments du Thil organizes an exhibition of paintings by Hasan Saygin’s students. Guest of honor: Marie-Line Lesueur.

German :

Der Verein Sauvegarde et Sites des Monuments du Thil organisiert eine Ausstellung von Gemälden der Schüler von Hasan Saygin. Ehrengast: Marie-Line Lesueur.

Italiano :

L’associazione Sauvegarde et Sites des Monuments du Thil organizza una mostra di dipinti degli allievi di Hasan Saygin. Ospite d’onore: Marie-Line Lesueur.

Espanol :

La asociación Sauvegarde et Sites des Monuments du Thil organiza una exposición de pinturas de los alumnos de Hasan Saygin. Invitada de honor: Marie-Line Lesueur.

