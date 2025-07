Exposition de peintures « Lot of Paysages » à la Galerie La Carré La Carrée Puy-l’Évêque

Exposition de peintures « Lot of Paysages » à la Galerie La Carré

Venez découvrir les œuvres des artistes Jaqui Sterman, Alain Balzergue et Katia Weyher dans le cadre de l’exposition « Lot of Paysages » à la galerie La Carrée de Puy-l’Évêque.

Le vernissage aura lieu le 11 juillet à partir de 17h. .

La Carrée 19 rue des Capucins Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie weykatia@gmail.com

English :

Come and discover the works of artists Jaqui Sterman, Alain Balzergue and Katia Weyher as part of the « Lot of Paysages » exhibition at La Carrée gallery in Puy-l’Évêque.

German :

Entdecken Sie die Werke der Künstler Jaqui Sterman, Alain Balzergue und Katia Weyher im Rahmen der Ausstellung « Lot of Paysages » in der Galerie La Carrée in Puy-l’Évêque.

Italiano :

Venite a scoprire le opere degli artisti Jaqui Sterman, Alain Balzergue e Katia Weyher nell’ambito della mostra « Lot of Paysages » alla galleria La Carrée di Puy-l’Évêque.

Espanol :

Venga a descubrir las obras de los artistas Jaqui Sterman, Alain Balzergue y Katia Weyher en el marco de la exposición « Lot de Paysages » en la galería La Carrée de Puy-l’Évêque.

