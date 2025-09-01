Exposition de peintures Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur

Exposition de peintures Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur lundi 1 septembre 2025.

Exposition de peintures

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:30:00

Date(s) :

2025-09-01

Va à la découverte des oeuvres de Mr COUMET durant le mois de Septembre.

> Visite libre du lundi au samedi de 15h à 18h30. .

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org

English :

Discover the works of Mr COUMET during the month of September.

German :

Gehe während des Monats September auf Entdeckungsreise durch die Werke von Herrn COUMET.

Italiano :

Scoprite le opere del signor COUMET durante il mese di settembre.

Espanol :

Descubra las obras del Sr. COUMET durante el mes de septiembre.

L’événement Exposition de peintures Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-08-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65