Exposition de peintures Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur lundi 1 septembre 2025.
Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-01 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:30:00
2025-09-01
Va à la découverte des oeuvres de Mr COUMET durant le mois de Septembre.
> Visite libre du lundi au samedi de 15h à 18h30. .
Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org
English :
Discover the works of Mr COUMET during the month of September.
German :
Gehe während des Monats September auf Entdeckungsreise durch die Werke von Herrn COUMET.
Italiano :
Scoprite le opere del signor COUMET durante il mese di settembre.
Espanol :
Descubra las obras del Sr. COUMET durante el mes de septiembre.
