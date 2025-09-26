Exposition de peintures La Peñac Marciac
La Peñac 22 Place de l'Hôtel de Ville Marciac Gers
Gratuit
Début : 2025-09-26
fin : 2025-10-15
2025-09-26
Et si vous veniez admirer les oeuvres d’Hans Vergara ?
Hans Vergara est un artiste cubain expérimenté basé en France dont les peintures ont été exposées à l’international. Il s’inspire de son éducation multiculturelle entre influences espagnoles, africaines, françaises et chinoises et remplit ses œuvres de figures mythologiques et de divinités afro-cubaines. Peignant principalement à l’huile sur toile, Vergara crée des scènes semi-abstraites pleines de mystère et de magie, célébrant le mariage poétique de mythes et de religions.
Vernissage le 26 septembre à 18h30
La Peñac 22 Place de l'Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie
English :
Why not come and admire the works of Hans Vergara?
Hans Vergara is an experienced Cuban artist based in France, whose paintings have been exhibited internationally. He draws inspiration from his multicultural upbringing of Spanish, African, French and Chinese influences, and fills his works with mythological figures and Afro-Cuban divinities. Painting mainly in oil on canvas, Vergara creates semi-abstract scenes full of mystery and magic, celebrating the poetic marriage of myth and religion.
Opening on September 26 at 6.30pm
German :
Wie wäre es, wenn Sie die Werke von Hans Vergara bewundern?
Hans Vergara ist ein erfahrener kubanischer Künstler mit Sitz in Frankreich, dessen Gemälde international ausgestellt wurden. Er lässt sich von seiner multikulturellen Erziehung zwischen spanischen, afrikanischen, französischen und chinesischen Einflüssen inspirieren und füllt seine Werke mit mythologischen Figuren und afro-kubanischen Gottheiten. Vergara, der hauptsächlich mit Öl auf Leinwand malt, schafft halbabstrakte Szenen voller Geheimnisse und Magie und feiert die poetische Verbindung von Mythen und Religionen.
Vernissage am 26. September um 18.30 Uhr
Italiano :
Perché non venire ad ammirare le opere di Hans Vergara?
Hans Vergara è un artista cubano di esperienza che vive in Francia e i cui dipinti sono stati esposti a livello internazionale. Trae ispirazione dalla sua educazione multiculturale, con influenze spagnole, africane, francesi e cinesi, e riempie le sue opere di figure mitologiche e divinità afro-cubane. Dipingendo principalmente a olio su tela, Vergara crea scene semi-astratte piene di mistero e magia, celebrando il matrimonio poetico tra mito e religione.
Inaugurazione il 26 settembre alle 18.30
Espanol :
¿Por qué no venir a admirar las obras de Hans Vergara?
Hans Vergara es un experimentado artista cubano afincado en Francia cuyos cuadros han sido expuestos internacionalmente. Se inspira en su educación multicultural, con influencias españolas, africanas, francesas y chinas, y llena sus obras de figuras mitológicas y divinidades afrocubanas. Pintando principalmente al óleo sobre lienzo, Vergara crea escenas semiabstractas llenas de misterio y magia, celebrando la unión poética del mito y la religión.
Inauguración el 26 de septiembre a las 18.30 horas
