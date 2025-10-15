Exposition de peintures Nature par les artistes de l’association Sirènes Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition de peintures Nature par les artistes de l’association Sirènes

Du 15/10 au 24/10/2025 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Vernissage de l’exposition le samedi 18 octobre à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Avec cette exposition, offrez-vous une parenthèse de calme et d’évasion au cœur de la nature.

Avec les artistes Agnès Durdyn, Laure Escalère, André Lataguerra, Magali Pierrisnard et Renée Simon Laborde.

La nature, source inépuisable d’inspiration, s’invite à l’Office de Tourisme de La Ciotat à travers les regards croisés de six artistes aux univers singuliers. Peintures, dessins et émotions se rencontrent pour offrir une parenthèse d’évasion et de contemplation.



Les artistes exposants



Agnès Durdyn

Provençale d’adoption, elle vit à La Ciotat.

Peindre a démarré sur un défi, il y a 14 ans, en parallèle de son métier. Styliste, créatrice, danseuse, créer la porte, c’est son espace de vie, indispensable.

Ses œuvres abstraites, jaillissent comme une danse, dans un esprit libre, avec l’intention de capturer les sensations, les émotions et les interrogations du moment.

Relier l’humain à l’environnement et à notre nature tant dénaturée est la base de son travail et de son expression. Depuis 2 ans, l’étape est franchie, elle expose seule ou en duo. Grâce à ce temps libre retrouvé, exposer lui permet de donner encore plus de sens à son travail et de le partager aux autres.



Nature

Pour le thème de cette exposition, elle a sélectionné des toiles d’une même force et d’une même énergie, dégageant chacune une émotion différente. Prenez votre temps et votre inspiration, laissez-vous porter et plongez dans cette Nature inspiratrice.





Laure Escalère

Autodidacte, elle dessine depuis toujours, avec au départ une prédilection pour les portraits et le noir et blanc. Petit à petit, elle s’est mise à jouer avec tous les outils de la trousse stylos bille, feutres, crayons de couleurs, surligneurs.. et à introduire de la couleur dans son univers. Désormais, elle peint à l’acrylique. En parallèle, elle suit depuis deux ans des cours de modèle vivant tout en croquant régulièrement son environnement.

Ses tableaux sont colorés, elle a envie de mettre en valeur la nature et les scènes de la vie quotidienne. Elle travaille souvent sur du petit ou moyen format car elle est plutôt une peintre de détail.



Nature

La nature est un élément central dans ses œuvres et elle invite le spectateur à partager le regard qu’elle pose sur elle, souhaitant que l’émotion ressentie lorsqu’elle s’attache à la peindre se propage chez les autres..





André Lataguerra

André Lataguerra est connu pour ses scènes provençales vibrantes et lumineuses ! Basé à La Ciotat, il puise son inspiration dans les paysages méditerranéens et sur les marchés locaux.

Actif depuis les années 1980, il excelle dans l’huile sur toile, capturant l’essence de la vie quotidienne. Ses œuvres sont régulièrement exposées, attirant collectionneurs et estivants.

Son style, réaliste et coloré, reflète un profond attachement à sa région natale.



Nature

Il a choisi ces œuvres car elles traduisent parfaitement le dialogue entre la nature et notre quotidien dans le Sud.





Magali Pierrisnard

Une vie qui passe sans s’en apercevoir et soudain tout devient évident, pressant, urgent apprendre, peindre, donner !

Depuis bientôt deux ans, elle pense peinture et pinceaux du matin au soir, elle bute, elle s’obstine, elle s’amuse, elle se dilate.

Son travail est profondément inspiré par la beauté et la sérénité des îles, ses origines !

Le drapeau de son territoire artistique serait fait de nuances de bleus, verts, orangés avec une palme caressée par le vent.



Nature

Ses tableaux sont une invitation à l’évasion, à la contemplation et à la rêverie, offrant à ceux qui les regardent un moment de paix et de réflexion, évoquant à la fois la douceur et la force de la nature…





Renée Simon-Laborde

Renée Simon-Laborde, peintre aux crayons, trouve dans les contrastes de valeurs et de couleurs que permet ce médium une expression qui sied à son tempérament. Ses dessins aux nuances délicates instaurent une sérénité contrastant avec l’agitation moderne.

Formée aux Beaux-Arts d’Alger, cotée au Dictionnaire des Artistes, sa technique de prédilection aux petits traits exige un travail long et minutieux qu’elle réalise sur papier Bristol à partir de photos personnelles. Sensibilité, délicatesse, une touche parfois poétique et mélancolique, une vitalité frémissante et troublante émanent de ses dessins démontrant ainsi les étendues illimitées du potentiel de ce médium rare.



Nature

Pour cette exposition, elle a choisi deux facettes de son travail, ou plutôt de sa passion.

Ses dessins au crayon noir sont faits sur le motif et ceux en couleurs d’après ses prises de vues.. Les œuvres qu’elle a choisies sont proposées dans leur cadre.







Une exposition signée Sirènes



Cet événement s’inscrit dans le partenariat entre l’association Sirènes, qui fédère les artistes de La Ciotat et alentours, et l’Office de Tourisme. Ensemble, ils font rayonner la création locale à travers quatre rendez-vous artistiques annuels.



Venez découvrir cette exposition unique et laissez-vous porter par la beauté de la nature, sublimée par le regard de ces artistes passionnés. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

English :

With this exhibition, treat yourself to a moment of calm and escape in the heart of nature.

Featuring artists Agnès Durdyn, Laure Escalère, André Lataguerra, Magali Pierrisnard, and Renée Simon Laborde.

German :

Gönnen Sie sich mit dieser Ausstellung eine Auszeit voller Ruhe und Entspannung inmitten der Natur.

Mit den Künstlern Agnès Durdyn, Laure Escalère, André Lataguerra, Magali Pierrisnard und Renée Simon Laborde.

Italiano :

Con questa mostra, concedetevi una pausa di tranquillità e evasione nel cuore della natura.

Con gli artisti Agnès Durdyn, Laure Escalère, André Lataguerra, Magali Pierrisnard e Renée Simon Laborde.

Espanol :

Con esta exposición, disfrute de un momento de calma y evasión en plena naturaleza.

Con los artistas Agnès Durdyn, Laure Escalère, André Lataguerra, Magali Pierrisnard y Renée Simon Laborde.

