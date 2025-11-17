Exposition de peintures par Yolande Loirat Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Exposition de peintures par Yolande Loirat Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz lundi 17 novembre 2025.

Exposition de peintures par Yolande Loirat

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Une invitation à voir autrement, à ressentir librement à travers l’exposition de Yolande Loirat.

Découvrez l’univers vibrant et sensible de Yolande Loirat, artiste passionnée dont le parcours pictural l’a menée du figuratif à l’abstraction. À travers ses œuvres, elle explore les formes, les couleurs et les émotions sans contraintes, offrant aux visiteurs une expérience immersive où chacun peut projeter sa propre sensibilité. L’art abstrait devient ici un langage silencieux, une passerelle entre l’imaginaire de l’artiste et celui du spectateur.

Partager une passion, éveiller les regards

Yolande Loirat souhaite avant tout partager sa passion et éveiller les regards sur une peinture qui ne cherche pas à représenter, mais à suggérer. Ses toiles invitent à la contemplation, à la pause, à l’introspection. Cette exposition est une occasion unique de découvrir une démarche artistique sincère et généreuse, où chaque œuvre devient un espace de liberté.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

An invitation to see differently, to feel freely through Yolande Loirat’s exhibition.

German :

Eine Einladung, anders zu sehen, frei zu fühlen durch die Ausstellung von Yolande Loirat.

Italiano :

Un invito a vedere in modo diverso, a sentire liberamente attraverso la mostra di Yolande Loirat.

Espanol :

Una invitación a ver de otro modo, a sentir libremente a través de la exposición de Yolande Loirat.

L’événement Exposition de peintures par Yolande Loirat Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic