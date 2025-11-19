Exposition de peintures Patrick Malatrait et Nicolas Braghini Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Exposition de peintures Patrick Malatrait et Nicolas Braghini

Du 19/11 au 13/12/2025 du lundi au samedi.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.

Vernissage samedi 22 novembre à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

L’artiste peintre plasticien Patrick Malatrait et l’artiste peintre Nicolas Braghini exposent leurs œuvres au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux.

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

English :

Visual artist Patrick Malatrait and painter Nicolas Braghini are exhibiting their work at the Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there.

German :

Der plastische Maler Patrick Malatrait und der Maler Nicolas Braghini stellen ihre Werke im Musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, während der Öffnungszeiten aus.

Sie werden zahlreich erwartet.

Italiano :

L’artista visivo Patrick Malatrait e il pittore Nicolas Braghini espongono le loro opere al Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, durante gli orari di apertura.

Vi aspettiamo numerosi.

Espanol :

El artista plástico Patrick Malatrait y el pintor Nicolas Braghini exponen sus obras en el Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, en horario de apertura.

Se espera que asistan muchos de ustedes.

