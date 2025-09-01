Exposition de peintures Portbail Port-Bail-sur-Mer

Portbail Port-Bail-sur-Mer

Début : Vendredi 2025-09-01 10:30:00

fin : 2025-09-07

C’est à l’église Notre-Dame de Portbail que Valérie Tenèze et Laurent Zunino, ces deux artistes qui ont exposé dans le monde entier aiment se retrouver.

Leurs univers poétiques et mystiques se marient parfaitement sur les cimaises de cette église romane au bord de la mer .

A ne pas manquer . .

Portbail Havre de Portbail Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie

