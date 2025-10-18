Exposition de peintures pour Octobre Rose Salle René Deffain Préfailles

Exposition de peintures pour Octobre Rose Salle René Deffain Préfailles samedi 18 octobre 2025.

Exposition de peintures pour Octobre Rose

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

2025-10-18 2025-10-19

Une exposition de peinture à Préfailles pour soutenir toutes les femmes pendant Octobre Rose !

Préfailles soutient l’évènement Octobre Rose et organise pour cela des animations durant le week-end du 18 et 19 octobre 2025.

Retrouvez les peintures de Pia MOREAU LONGUESPÉ, artiste peintre préfaillaise, dans le centre-bourg de la ville pour une simple visite ou bien pour faire un achat solidaire.

Bon à savoir

Stationnement juste en face et aux alentours

Cette exposition se situe juste à côté de l’office de tourisme de Préfailles.

Une partie des bénéfices est reversée à l’ICO et aux Roses de Retz

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

A painting exhibition in Préfailles to support all women during Pink October!

German :

Eine Gemäldeausstellung in Préfailles zur Unterstützung aller Frauen während des Rosa Oktobers!

Italiano :

Una mostra di pittura a Préfailles per sostenere tutte le donne durante l’Ottobre Rosa!

Espanol :

¡Una exposición de pintura en Préfailles para apoyar a todas las mujeres durante el Octubre Rosa!

