Exposition de peintures Quand la nuit embrasse le jour Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Exposition de peintures Quand la nuit embrasse le jour

Du 07/03 au 15/04/2026 le lundi de 9h à 12h. Le mardi de 14h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-07

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-03-07

Exposition de peintures Quand la nuit embrasse le jour d’Angèle Godoy à la Bibliothèque de Mollégès.

Exposition de peintures Quand la nuit embrasse le jour d’Angèle Godoy à la Bibliothèque de Mollégès.



Cette série de peintures explore le thème de la perte et du passage, où lumière et obscurité se rencontrent.

Artiste plasticienne évoluant dans le secteur de la petite enfance, Angèle Godoy développe dans son temps libre une œuvre intime et introspective.

Par le travail de la matière et du hasard, ses créations captent ces instants de transition où chaque fin annonce un nouveau commencement.

Ces créations sur papier mélangent diverses techniques et médiums (encre, acrylique, pastels, feutres et crayons.)



Vernissage le Samedi 7 Mars à 11h. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Painting exhibition Quand la nuit embrasse le jour by Angèle Godoy at the Mollégès Library.

L’événement Exposition de peintures Quand la nuit embrasse le jour Mollégès a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence