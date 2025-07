Exposition de peintures Rémi Le Bouteiller Chapelle St-Louis Barneville-Carteret

Peintures de l’Abbé Le Bouteiller et de ses arrières petits neveux et nièce Bruno Le Bouteiller, Claire Aguilar, Thibault Garbez, Ulysse Le Goff.

Rendez-vous à la Chapelle St-Louis.

Chapelle St-Louis 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 50 60 72 27 ctherond@free.fr

English : Exposition de peintures Rémi Le Bouteiller

Paintings by Abbé Le Bouteiller and his great nephews and nieces: Bruno Le Bouteiller, Claire Aguilar, Thibault Garbez, Ulysse Le Goff.

Meet at Chapelle St-Louis.

German :

Gemälde von Abbé Le Bouteiller und seinen Urgroßneffen und Nichten: Bruno Le Bouteiller, Claire Aguilar, Thibault Garbez, Ulysse Le Goff.

Treffpunkt: Kapelle St-Louis.

Italiano :

Dipinti dell’Abbé Le Bouteiller e dei suoi pronipoti: Bruno Le Bouteiller, Claire Aguilar, Thibault Garbez, Ulysse Le Goff.

Appuntamento alla Chapelle St-Louis.

Espanol :

Pinturas del abate Le Bouteiller y de sus sobrinos nietos: Bruno Le Bouteiller, Claire Aguilar, Thibault Garbez, Ulysse Le Goff.

Encuentro en la Chapelle St-Louis.

