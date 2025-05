Exposition de peintures Rêve et réalité par l’association Sirènes – Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat, 24 juin 2025 07:00, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

Exposition de peintures Rêve et réalité par l’association Sirènes Du 24/06 au 05/07/2025.

Fermé le dimanche.

De 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 en juin et de 09h00 à 18h00 en juillet. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-06-24

fin : 2025-07-05

2025-06-24

Rêves et Réalité. Venez admirez les aquarelles et peintures de Michèle Alexandre, Dom-G, Nadia Paret, Valérie Prybylek à l’Office du Tourisme de La Ciotat.

« Rêves & Réalité »

Aquarelles, Peintures

Michèle ALEXANDRE, Dom-G, Nadia PARET, Valérie PRYBYLEK

Office du Tourisme de La Ciotat

du 24 Juin au 7 Juillet 2025

Vernissage le samedi 28 Juin de 10h30 à 12h30



Les rendez-vous Sirènes à l’Office du Tourisme

» Rêves & Réalité «

– Si vous souhaitez acquérir une œuvre de cette exposition, contactez l’artiste -

Le mouvement artistique du surréalisme a ouvert depuis longtemps

un espace où les rêves et la réalité coexistent…

Ainsi, Salvador Dali, avec ses montres molles, incarne parfaitement

cette vision.

Les frontières entre les rêves et la réalité s’effritent !

En mêlant des éléments du réel et du rêve, l’intérêt de l’artiste est

de changer autant sa perception de la vie que la nôtre.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous romançons tous notre vie,

d’une manière ou d’une autre, certains prennent des photos,

d’autres filment leur quotidien. Chacun ressent le besoin de

magnifier plus ou moins fortement sa réalité !

Qu’en est-il des artistes qui nous donnent à voir ce que le thème de

cette exposition leur inspire ?

« Rêves & Réalité », les artistes…



Michèle ALEXANDRE

alexandremichele@icloud.com

06 20 62 20 35

Diplômée d’Arts Appliqués de l’école supérieure DUPERRE à Paris,

issue d’une famille d’enseignants, mes parents m’ont toujours

éveillé à l’art. J’ai travaillé pendant 10 ans comme designer

dans des agences publicitaires à Paris.

Pour moi peindre est une nécessité comme un musicien son

instrument. Je suis toujours à la recherche de lieux, d’objets,

de techniques comme les papiers jaunis, piqués de différentes

nuances et textures… C’est dans l’impact émotionnel et

sentimental de mes créations artistiques que s’exprime ma personnalité.

J’ai fait des stages de peinture dans différents pays Maroc, Portugal, Afrique du Sud.

J’ai eu l’occasion d’exposer dans les galeries de La Ciotat, de St Cyr/mer, d’Aix en

Provence, de Théoule ou de Rieux le Minervois.

Rêves et Réalité

Pour le thème de cette exposition, j’ai choisi ces tableaux car ils mettent tous en scène des

personnes qui se reposent tout en rêvant…





Dom-G

dominique.gatuingt@outlook.fr

(contact uniquement par mail)

Dominique GATUINGT -alias Dom-G est une artiste plasticienne

autodidacte. Elle est récemment retraitée de l’Education

nationale. Elle réalise principalement des portraits intégrés à

des collages. Le fond de ses œuvres est constitué d’un

assemblage de pages de romans ou d’images en lien direct avec

le portrait.

Déchirer, coller, recomposer et superposer font partie

intégrante de son processus de création. Elle cherche à raconter

des histoires ou à inciter à en imaginer. Elle travaille avec des feutres Posca et des

feutres à alcool.



Rêves et Réalité

Le rêve et la réalité sont les deux faces d’une même pièce. Chacun est confronté à ces

deux composantes tout au long de son existence. Vivre la vie dont on rêve, différer,

contourner, confronter ses rêves à la réalité. On ne peut pas emprisonner les rêves, ils

trouvent toujours un chemin…





Nadia PARET

nadiajackygarcia@gmail.com

06 35 55 69 75

Nadia PARET a découvert la peinture il y a plus de dix ans et

elle en a fait son refuge. Chaque toile est une expression de

liberté et de confiance en soi, portée par une énergie joyeuse.

Son travail, empreint d’optimisme, a été exposé dans divers

lieux et il voyage aujourd’hui à travers le monde, de la

Nouvelle-Zélande à la Californie et l’Irlande du Nord…

Rêves et Réalité

J’ai choisi ces tableaux car ils traduisent parfaitement le dialogue entre le proche et

l’inconnu. Ma peinture est une invitation au voyage — un équilibre entre ce qui m’ancre et

ce qui m’appelle. À travers les couleurs et le mouvement, je cherche à créer des paysages

qui évoquent à la fois des lieux familiers et des horizons lointains. Ces œuvres ne se

contentent pas de représenter un endroit, elles ouvrent une fenêtre sur un ailleurs rêvé,

suggéré, à la fois accessible et mystérieux. Avec cette exposition, je veux offrir aux

visiteurs un moment d’évasion, une opportunité de laisser vagabonder leur regard et leur

imagination, entre rêve et réalité…





Valérie PRYBYLEK

valaquarelle@gmail.com

06 20 30 53 86

Valérie peint depuis 15 ans. C’est devenu pour elle un

besoin impérieux au point de changer de vie pour avoir du

temps à y consacrer. Sa formation aux Beaux-Arts de la

Seyne/Mer enrichie par des stages avec des artistes

internationaux en aquarelle et du dessin en atelier de

modèle vivant, lui ont permis de transformer sa passion

en profession. Aujourd’hui son travail d’exploration de l’aquarelle l’a conduit vers d’autres

découvertes encres, nouveaux pigments, composition … et de nouveaux sujets qu’elle

découvre lors de ses voyages.

« L’aquarelle m’aide à livrer mon émotion devant des paysages, des rencontres,

des voyages que j’ai envie de faire partager. Cette technique avec l’eau et la

fusion des pigments sur mon papier correspond à ma sensibilité. Elle m’aide à

retranscrire la qualité de lumière de ma région, la transparence, le contre-jour.

Je peins sur le motif car j’y puise une émotion intacte qui anime ma création,

ensuite les croquis et les photos m’aident à enrichir mon sujet pour le

retravailler en atelier pour qu’une autre impression se dégage de mes tableaux.

Ensuite chacun est libre d’interpréter…

Rêves et Réalité

Rêve et réalité, une même dualité exprimée dans mes aquarelles que chacun est libre

d’interpréter. Le plaisir de la fusion des pigments dans l’eau comme un doux rêve qui

n’en finit pas et ce petit réveil qui me fait reprendre pied dans la réalité.

« Carrière de Lumières »





L’association Sirènes

Sirènes, association loi 1901, rassemble et fédère depuis 2017

des peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, graveurs,

céramistes, artisans d’arts de La Ciotat et alentours. Sirènes a

pour ambition d’animer de façon permanente un collectif

d’artistes initiateur d’idées et de projets.

Sirènes s’investit pour que l’art vienne à la rencontre de la

population et soit accessible à tous, à l’école comme en

entreprise, dans la rue comme dans les lieux dédiés.

Sirènes se mobilise pour organiser des manifestations et des

actions permettant aux artistes de l’association, aux autres artistes,

de La Ciotat et d’ailleurs d’exposer leurs œuvres.

Les rendez-vous des Sirènes à l’Office de

tourisme

Sirènes et l’Office de tourisme de La Ciotat ont noué depuis le mois

de septembre 2021 un partenariat pour faire connaître à la

population les artistes de La Ciotat et alentours. Ce sont quatre

rendez-vous dans l’année qui permettront à chaque fois de

présenter quatre artistes dans les locaux de l’Office de tourisme.





Contact Sirènes

Dov Bellity, président, 06 60 16 01 00

contact@sirenes-la-ciotat.fr

www.sirenes-la-ciotat.fr

www.facebook.com/ArtistesSirenesLaCiota .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

English :

Dreams and Reality. Come and admire the watercolours and paintings by Michèle Alexandre, Dom-G, Nadia Paret and Valérie Prybylek at La Ciotat Tourist Office.

German :

Träume und Wirklichkeit. Bewundern Sie die Aquarelle und Gemälde von Michèle Alexandre, Dom-G, Nadia Paret und Valérie Prybylek im Fremdenverkehrsamt von La Ciotat.

Italiano :

Sogni e realtà. Venite ad ammirare gli acquerelli e i dipinti di Michèle Alexandre, Dom-G, Nadia Paret e Valérie Prybylek presso l’Ufficio del Turismo di La Ciotat.

Espanol :

Sueños y realidad. Venga a admirar las acuarelas y pinturas de Michèle Alexandre, Dom-G, Nadia Paret y Valérie Prybylek en la Oficina de Turismo de La Ciotat.

