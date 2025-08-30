EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chély-d’Apcher

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Chély d’Apcher accueille les peintures de Nelly Naumann.

Originaire de Haute Lozère, Nelly a grandi et vit dans un petit hameau en bordure des Gorges de la Truyère, en pleine nature.

Sensible au monde animal, elle s’est consacrée à ce thème avec émotion. Ils sont, elle les voit, avec leurs regards, leurs attitudes, leurs couleurs… Elle les aime.

Très tôt, elle a développé une attirance pour les animaux avec une affection particulière pour les chats. Elle a commencé à dessiner jeune, notamment des portraits familiaux, puis a cheminé vers la couleur et la peinture. Admirative du travail de nombreux artistes peintres, elle a opté pour la peinture à l’huile et comme support le bois.

les choix sont éclectiques, de la vache à la coccinelle. Ils l’attirent tous, et lui permettent d’exprimer avec son regard. .

48 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d'Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

The Tourist Information Office in Saint-Chély d?Apcher welcomes paintings by Nelly Naumann.

Originally from Haute Lozère, Nelly grew up and lives in a small hamlet on the edge of the Truyère Gorges, in the heart of nature.

Sensitive to the animal world, she has devoted herself to this theme with emotion. She sees them, with their looks, their attitudes, their colors? She loves them.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Saint-Chély d’Apcher beherbergt die Gemälde von Nelly Naumann.

Nelly stammt aus der Haute Lozère, ist in einem kleinen Weiler am Rande der Truyère-Schlucht aufgewachsen und lebt dort inmitten der Natur.

Da sie für die Tierwelt empfänglich ist, widmet sie sich diesem Thema mit großer Emotionalität. Sie sieht sie, mit ihren Blicken, ihrer Haltung, ihren Farben? Sie liebt sie.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Saint-Chély d’Apcher ospita i dipinti di Nelly Naumann.

Originaria dell’Alta Lozère, Nelly è cresciuta e vive in un piccolo borgo ai margini delle Gole della Truyère, nel cuore della natura.

Sensibile al mondo animale, si è dedicata a questo tema con emozione. Li vede, con i loro sguardi, i loro atteggiamenti, i loro colori? Li ama.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Saint-Chély d’Apcher acoge cuadros de Nelly Naumann.

Originaria de Haute Lozère, Nelly creció y vive en una pequeña aldea al borde de las gargantas del Truyère, en plena naturaleza.

Sensible al mundo animal, se ha dedicado a este tema con emoción. Los ve, con sus miradas, sus actitudes, sus colores.. Los ama.

