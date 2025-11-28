EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chinian

EXPOSITION DE PEINTURES

EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chinian vendredi 28 novembre 2025.

EXPOSITION DE PEINTURES

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-11-28

Exposition de peintures par Cathy Cazes-Virgili
Exposition de peintures par Cathy Cazes-Virgili
Vernissage le 28 novembre à 18h   .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85 

English :

Exhibition of paintings by Cathy Cazes-Virgili

German :

Gemäldeausstellung von Cathy Cazes-Virgili

Italiano :

Mostra di dipinti di Cathy Cazes-Virgili

Espanol :

Exposición de pinturas de Cathy Cazes-Virgili

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN