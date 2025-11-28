EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chinian
EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chinian vendredi 28 novembre 2025.
EXPOSITION DE PEINTURES
Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-11-28
Exposition de peintures par Cathy Cazes-Virgili
Exposition de peintures par Cathy Cazes-Virgili
Vernissage le 28 novembre à 18h .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85
English :
Exhibition of paintings by Cathy Cazes-Virgili
German :
Gemäldeausstellung von Cathy Cazes-Virgili
Italiano :
Mostra di dipinti di Cathy Cazes-Virgili
Espanol :
Exposición de pinturas de Cathy Cazes-Virgili
L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN