Exposition de peintures – route de la Plage Saint-Froult 7 juillet 2025 14:30

Charente-Maritime

Exposition de peintures route de la Plage Ferme de Plaisance Saint-Froult Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-07 14:30:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Exposition de tableaux et photos sur le thème des oiseaux.

.

route de la Plage Ferme de Plaisance

Saint-Froult 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 23 22 52 mariebrigonzalez@gmail.com

English : Painting exhibition

Exhibition of paintings and photos on the theme of birds.

German : Ausstellung von Gemälden

Ausstellung von Bildern und Fotos zum Thema Vögel.

Italiano :

Mostra di dipinti e fotografie sul tema degli uccelli.

Espanol :

Exposición de pinturas y fotografías sobre el tema de las aves.

L’événement Exposition de peintures Saint-Froult a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan