Exposition de peintures Saint-Savinien

Exposition de peintures Saint-Savinien mardi 12 août 2025.

Exposition de peintures

13 ter rue St Michel Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : Lundi 2025-08-12 11:00:00

fin : 2025-08-17 18:30:00

Date(s) :

2025-08-12

Exposition des peintures de l’artiste plasticienne Dominique Drujon. Traduire ce qui l’émeut chez les autres est le cœur de son travail. Il est question d’humanité, d’identité, de racines et de rêves dans les visages qu’elle peint.

13 ter rue St Michel Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

English :

An exhibition of paintings by visual artist Dominique Drujon. Translating what moves her in others is at the heart of her work. The faces she paints are all about humanity, identity, roots and dreams.

German :

Ausstellung von Gemälden der bildenden Künstlerin Dominique Drujon. Die Übersetzung dessen, was sie bei anderen bewegt, ist das Herzstück ihrer Arbeit. In den Gesichtern, die sie malt, geht es um Menschlichkeit, Identität, Wurzeln und Träume.

Italiano :

Mostra di dipinti dell’artista visiva Dominique Drujon. Tradurre ciò che la emoziona negli altri è il cuore del suo lavoro. I volti che dipinge parlano di umanità, identità, radici e sogni.

Espanol :

Exposición de pinturas de la artista visual Dominique Drujon. Traducir lo que le conmueve en los demás es la esencia de su trabajo. Los rostros que pinta tienen que ver con la humanidad, la identidad, las raíces y los sueños.

