Le DIPAS a l’honneur de présenter les œuvres de ces deux talents Théo ZERBIB et Damien TOILLON. A découvrir absolument !
Vernissage le vendredi 23 Janvier à 18h30.
Salle Arts plastiques Mairie Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 37 42 92 dipas.stvallier@gmail.com
English :
DIPAS is honored to present the works of these two talents: Théo ZERBIB and Damien TOILLON. A must-see!
Opening on Friday January 23 at 6.30pm.
