Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23 2026-01-24

Le DIPAS a l’honneur de présenter les œuvres de ces deux talents Théo ZERBIB et Damien TOILLON. A découvrir absolument !

Vernissage le vendredi 23 Janvier à 18h30.

Salle Arts plastiques Mairie Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 37 42 92 dipas.stvallier@gmail.com

DIPAS is honored to present the works of these two talents: Théo ZERBIB and Damien TOILLON. A must-see!

Opening on Friday January 23 at 6.30pm.

